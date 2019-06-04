أدى جموع المصلين بمنطقة جازان اليوم ، صلاة عيد الفطر المبارك في جامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة جيزان يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ‪.وأمّ المصلين فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بجازان سابقاً الشيخ علي بن شيبان العامري ، الذي دعا إلى تقوى الله عز وجل في السر والعلن، والمحافظة على الصلوات، وإخراج زكاة الأموال وزكاة الفطر في أوقاتها المحددة لها، والمداومة على فعل الطاعات والأعمال الصالحة ، مشيرًا إلى أن العيد بهجة وفرحة للمسلمين في أنحاء المعمورة وما يجب فيه من أفعال وأعمال ، كونه يوم يفرح فيه الصائمين بتمام صومهم‪.وبين الشيخ العامري أن يوم العيد جاء لتقوية العلاقة بين المسلمين، في صورة من أعظم صور التلاحم والأخوة في الدين، وكذلك فرصة لتصفية القلوب من الضغائن والأحقاد، وطريق إلى التآلف والمودة والمحبة، موضحا أن من مظاهر الإحسان بعد رمضان استدامة العبد على نهج الطاعة، والاستقامة وإتباع الحسنة بالحسنة كما ندب إلى ذلك سيّدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بأن يتبع رمضان بست من شوال ليكون من فعل كأنما صام الدهر كله‪.ودعا إلى السير على نهج سلف الأمة واتباع نصوص الكتاب والسنة وفهمها، مؤكداً أهمية التعاون والتآخي بين المسلمين، والتسامح في جميع شؤون حياتهم ، ووقوف بعضهم مع بعض، والتعاون على البر والتقوى، وصلة الأرحام وبر الوالدين ، ونبذ الفرقة والخلاف والحسد، مشدداً على ضرورة أن يتخذ الجميع من العيد مناسبة لذلك‪.وأكد أهمية المداومة على فعل الطاعات والأعمال الصالحة، وإخلاص النية في القول والعمل ، سائلاً الله تعالى أن يعيد مناسبة عيد الفطر المبارك على بلادنا وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات‪.فيما أدى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مع جموع المصلين صلاة عيد الفطر المبارك في مصلى العيد الشمالي بمدينة بريدة.وأمّ المصلين فضيلة الشيخ سليمان الربعي ، الذي حمد الله سبحانه وتعالى على نعمه الدائمة التي سخرها لعبادة, وحمد الله وأثنى عليه بما يسره لعباده من تمام الصيام والقيام في هذا الشهر الفضيل والأمن والأمان الذي نعيش به ولله الحمد .وأوصى المسلمين بمواصلة العبادة بعد رمضان , والفرح والسرور بيوم العيد الذي أمر الله به وزيارة الأقارب ومشاركة الجميع بفرحته وبهجته, معايداً جنودنا البواسل في الحد الجنوبي ،سائلاً المولى عز وجل النصر والتمكين لهم ، وأن يعيد رمضان علينا وعلى أمتنا الإسلامية مرات عديدة وهي تنعم بكل خير وعز وتمكين.وأدى الصلاة مع سمو أمير منطقة القصيم, صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز , وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، ووكلاء الإمارة وعدد من مديري الجهات الحكومية من مدنيين وعسكريين.كما أديت صلاة عيد الفطر المبارك في محافظات ومراكز المنطقة.// يتبع //08:25ت م0018