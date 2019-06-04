وفي منطقة عسير أدى جموع المصلين صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الملك فيصل بحي الخالدية في أبها يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير .وأم المصلين خطيب جامع الملك فيصل بأبها الشيخ أيمن بن الحسن النعمي الذي استهل خطبته بحمد الله والثناء عليه على ما أنعم به علينا من نعمة الإسلام وصفاء العقيدة والتوفيق للصيام والقيام وختام شهر رمضان ونحن في نعمة عظيمة على ثرى هذه البلاد الطاهرة بلاد التوحيد والرسالة والتي ننعم فيها بالأمن والاستقرار والوحدة واللحمة الفريدة والإخاء وحسن الوفادة وكرم الضيافة ونبل المشاعر.وأشار النعمي إلى إن للعيد معان سامية منها صفاء العقيدة و المحبة لله تعالى ،كما أن العيد من أوجه تهذيب الخلق وتقويم السلوك وذلك بالحلم والتسامح وتطهير القلوب من الغل والحسد والضغائن ، مؤكدا، أن من يسر الإسلام وسماحته وجوب الفطر في هذا اليوم بعد الصيام، إضافة إلى القيام بحقوق المسلم نحو أخيه وذلك من خلال نشر المحبة والوئام والتسامح وكذلك القيام بحقوق الوالدين وصلة الأرحام.وأشار النعمي في خطبته إلى أن من أهم الواجبات في العيد تفقد أحوال الأقارب والجيران ومسح دمعة اليتيم وإدخال الفرحة والسرور عليهم في هذا اليوم العظيم.ووجه إمام جامع الملك فيصل في ختام خطبته التحية والاعتزاز إلى الأبطال الرجال الأشاوس المرابطون على حدود المملكة ينافحون عنها ويدفعون كيد المعتدين عليها من الأعداء المارقين ، منوهاً بما نعيشه من نعمة عظيمة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ،داعياً الله تعالى أن يحفظهما ويمدهما بنصره وتوفيقه .وأدى جموع المصلين بمدينة حائل صلاةه عيد الفطر المبارك بجامع خادم الحرمين الشريفين يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل .وأم المصلين إمام وخطيب جامع الملك فهد الشيخ صلاة العريفي الذي حمد الله وأثنى عليه وحمده على نعمه التي لا تحصى حاثاً الجميع على التمسك بدين الله وأداء الصلوات على وقتها وكذلك التحلي بالأخلاق الحسنة .ودعا الشيخ العريفي في خطبته الناس الى تجنب ماحرم الله وإتباع ما أحل وقال :" إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب " .وفي ختام خطبته دعاء الله أن يحفظ لبلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها وأن يوفق قادتها ويعينهم إلى مافيه عز الإسلام وصلاح والمسلمين .// يتبع //08:37ت م0020