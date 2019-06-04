وأدى جموع المصلين في منطقة الجوف صلاة عيد الفطر المبارك يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف ، وذلك بجامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة سكاكا .وأم المصلين إمام وخطيب الجامع مدير مركز الدعوة والإرشاد بمدينة سكاكا الشيخ سعد بن مديسيس السويلمي، الذي أوصى في خطبته المسلمين بتقوى الله عز وجل والعمل على طاعته والبعد عن نواهيه ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى وشكره في السراء والضراء ، سائلا الله تعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وأعمالهم .وقال : " لا ننسى زرع بهجة العيد في بيوتِ الفقراء والمساكين، وأن نطل إطلالة الرحماء على الأيتام والأرامل والصغار والمرضى ودور المسنين فكل من ھؤلاء له حق كبير، وكذا المجاھدين الصادقين المرابطين على ثغور المسلمين وعلى حدود بلادنا فحق علينا لھم دعوة صادقة بأن ينصرھم الله ويحفظھم ويثبت اقدامهم ويسدد رميهم " .وقد أقيمت صلاة عيد الفطر المبارك في مختلف محافظات ومراكز منطقة الجوف.وفي منطقة الحدود الشمالية تقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير المنطقة ، جموع المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك ،وذلك بمصلى العيد في مدينة عرعر.وأمّ المصلين، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشيخ مطارد بن دخيل العنزي، الذي حمد الله وأثنى عليه بما يسره لعباده من تمام الصيام والقيام في هذا الشهر الفضيل والاجتهاد بالصالحات من الأعمال في أمن وأمان واطمئنان، سائلاً الله جل في علاه القبول في العمل والإخلاص في النية، وأن يعيد شهر رمضان على سائر بلاد المسلمين في خير وعز وتمكين.ودعا الشيخ العنزي إلى تقوى الله عزَّ وجلَّ في السر والعلن والعمل على الطاعات واجتناب النواهي، طلباً في الأجر والعتق من النار.وسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا من شر الأشرار وكيد الكائدين وأن يديمها على عز بدين الإسلام تحت راية التوحيد وأن يحفظ بلاد المسلمين .كما أقيمت صلاة عيد الفطر المبارك في مختلف محافظات ومراكز منطقة الحدود الشمالية .// يتبع //08:49ت م0023