كابول 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واسأكد الرئيس الأفغاني أشرف غاني، على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وتتسم بالشفافية.ونقلت قناة إعلامية أفغانية اليوم، عن غاني قوله: "إنه يقدر "شجاعة" القوات الأفغانية والجهود التي تبذلها على الجبهات لضمان سلامة المواطنين، داعيًا جميع المرشحين للرئاسة إلى الجلوس معه والتحدث عن "المبادئ الأخلاقية" للانتخابات والتوصل إلى اتفاق في هذا الصدد. كما دعا قوات الدفاع والأمن الأفغانية وكذلك موظفي الخدمة المدنية إلى البقاء محايدين في الانتخابات المقبلة.// انتهى //08:54ت م0024