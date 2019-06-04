جيزان 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم مديري الإدارات الحكومية وأعضاء مجلس المنطقة ورجال الأعمال وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين وقادة وضباط القوات العسكرية المرابطة بالمنطقة وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر المبارك‪‪ ‬.‬وبادل سموه الجميع التهنئة بهذه المناسبة، سائلا الله تعالى أن يعيدها باليمن والخير على الجميع ، رافعاً التهنئة الصادقة باسمه ونيابة عن أهالي منطقة جازان بهذه المناسبة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله‪‪- .‬‬وهنأ سموه القيادة الرشيدة بما تحقق من نتائج ونجاح للقمم الثلاث "الخليجية والعربية والإسلامية " التي دعا لعقدها خادم الحرمين الشريفين - أيده الله -.ونقل سمو أمير منطقة جازان تحيات القيادة الرشيدة لمختلف القيادات والقطاعات العسكرية بالمنطقة مبرزاً ما يبذلونه من جهود ومهام للدفاع عن الدين والوطن راجياً العون والتوفيق للجميع .وشدد سموه على أهمية الدور المناط بالمواطن في حفظ الأمن والتعاون مع الجهات والقطاعات الأمنية والخدمية.وقد تناول الجميع طعام الإفطار على مائدة سموه‪‪.‬‬// انتهى //08:59ت م0025