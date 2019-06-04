وتقدم صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء جموع المصلين في مصلى العيدين الكبير بمدينة الهفوف .وجاء في خطبة العيد الحث على تقوى الله عز وجل واتباع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم والمحافظة على الصلاة في الجماعة والمداومة على تلاوة كتاب الله، وإخراج الزكاة والعطف على الفقراء والمساكين والإحسان إليهم وصيام الستة من شوال لما لها من الفضل العظيم.وفي محافظة حفر الباطن أدى صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين في جامع الشريع.وأم المصلين فضيلة الشيخ محمد الدايل الذي استهل خطبته بالثناء وحمد لله عز وجل الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى وقال " هنيئا لمن صلى وقام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام ، وهنيئاً لمن قرأ القرآن الكريم ،ومن كان محسناً في رمضان فليحمد الله على إعانته وتوفيقه وإحسانه وليثبت على إحسانه واستقامته.وبين أن هذا اليوم .. يوم فرح وسرور وبهجة وتوسعة على العيال ويوم أكل وشرب حرم الله صيامه لأجل أن يسعد المؤمن بهذا اليوم وليفرح به.واكد الدايل على أهمية صلة الرحم في هذا اليوم المبارك وادخال السرور عليهم والتزاور حتى تكتمل الفرحة وتعم الرحمة وتذكر اخواننا المرابطين على حدودنا الذين بذلوا انفسهم دفاعاً عن هذه البلاد المباركة ،داعياً الله تعالى أن يسدد رميهم ويبث الرعب في قلوب اعدائهم وأن يرجعهم لاهلهم واوطانهم سالمين غانمين.فيما أديت صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة الطائف وتقدم جموع المصلين بجامع الملك فهد بالعزيزية معالي محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني .وأم المصلين الشيخ محمد حسن عبدالله الذي حث في خطبة العيد المصلين على تقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن والتمسك بكتابه العزيز وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم .وأشار إلى ما أنعم الله به على هذه البلاد من نعم عظيمة وعلى رأسها نعمة الإسلام والأمن والأمان والرخاء والاستقرار .ودعا المصلين إلى الاستمرار في الأعمال الصالحة بعد رمضان وإلى التسامح والتعاضد وصلة الأرحام واجتناب الظلم والاهتمام بالشباب وتوجيههم التوجيه السليم لما فيه الخير لهم في دنياهم وآخرتهم .كما أقيمت الصلاة في مصليات الأعياد بالخالدية والقيم والحوية والردف وعدد من الجوامع بالطائف وفي مصليات الأعياد والجوامع في المراكز التابعة لمحافظة الطائف.// انتهى //09:14ت م0027