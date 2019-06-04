تبوك 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم بقاعة الاستقبالات بالقصر الحكومي جموعاً من أهالي المنطقة وكبار ضباط القوات المسلحة بالشمالية الغربية وقادة الأفرع الأمنية بالمنطقة ومديري الادارات الحكومية الذين عبروا عن تهانيهم لسموه بمناسبة عيد الفطر المبارك .ورفع سمو أمير منطقة تبوك بإسمه وبإسم أهالي المنطقة اسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - - ولأبناء المملكة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى العلي القديرأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها.ونوه سموه بخطة موسم العمرة هذا العام التي سهلت على زوار بيت الله تأدية مناسك العمرة بكل يسر وسهوله في جو من الطمأنينة والخشوع والأمن والأمان .وأكد سمو الأمير فهد بن سلطان ، حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على متابعة خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة وتجنيد مختلف الإمكانات البشرية والمادية لخدمة ضيوف الرحمن.وقال سموه :" إن العيد مناسبة عظيمة تزيد من الالفة والمحبة بين الناس وعلى الجميع اغتنام هذه الفرصة العظيمة وحث الأسر على الاستمتاع بيوم العيد ".وقد تناول الجميع طعام الافطار الذي اقامه سمو أمير منطقة تبوك بهذه المناسبة .حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني .// انتهى //09:32ت م0030