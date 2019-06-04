لندن 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واستماسكت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، لتحوم قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، الذي بلغته في الجلسة السابقة، في الوقت الذي دفعت فيه المخاوف بشأن حدوث تباطؤ عالمي جراء النزاعات التجارية في ظل توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، المستثمرين لشراء المعدن النفيس الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا.وبحلول الساعة 0525 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1323.81 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 27 فبراير شباط عند 1327.90 دولار في الجلسة السابقة. واستقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1328.30 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2% إلى 14.74 دولار للأوقية بعد أن لامست أعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوعين عند 14.83 دولار أمس الاثنين. واستقر البلاتين عند 819.79 دولار للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوى في أسبوعين عند 825.78 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.2% إلى 1325.90 دولار للأوقية.// انتهى //09:35ت م0031