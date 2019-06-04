بيروت 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، بالاعتداء الإرهابي الذي نفذه مسلح مساء أمس في مدينة طرابلس شمال لبنان، أدى إلى مقتل ثلاثة عسكريين بعد أن قام بإطلاق النار على مراكز للجيش وسيارات تابعة لقوى الأمن الداخلي خلال تنفيذه دوريات في شوارع المدينة.وأشارت إلى مواصلة قوات النظام السوري وروسيا قصفها العنيف على جنوب محافظة ادلب ومحيطها موقعة العشرات من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.وتحدثت صحف الثلاثاء ، عن فض القوات السودانية أمس، الاعتصام الذي يطالب بتسليم السلطة الى المدنيين في البلاد، وأسف المجلس العسكري الانتقالي في السودان في بيان، على المنحى الذي اتخذته التطورات على الأرض ووقوع إصابات بين المتظاهرين.وأخبرت عن إصدار السلطات القضائية العراقية أحكامًا بإعدام المتطرفين الفرنسيين الـ 11 وتونسي نقلوا من سوريا للمحاكمة في العراق.ولفتت صحف لبنان إلى إعلان السلطات المغربية أنها فككت أمس، خلية من ثلاثة أفراد يشتبه في موالاتهم لتنظيم داعش الإرهابي وإعدادهم لتنفيذ اعتداءات إرهابية في المملكة المغرببة.// انتهى //09:41ت م0032