الباحة 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، اليوم ، المهنئين بحلول عيد الفطر المبارك من أصحاب الفضيلة القضاة والمسؤولين ومشايخ القبائل والمواطنين، وذلك في قاعة الاستقبالات بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة.ورفع سموه في بداية الاستقبال باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً سموه الله العلي القدير أن يعيده على المملكة والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.وقدم مسؤولو وأهالي الباحة التهنئة لسموه بهذه المناسبة السعيدة، فيما بادلهم سموه التهنئة، داعياً الله أن يتقبل من الجميع طاعاتهم وصالح أعمالهم.وتخلل اللقاء كلمة لشيخ قبيلة بني كبير عثمان بن سويعد، هنأ فيها باسمه واسم أهالي الباحة القيادة الرشيدة - أعزها الله - وسمو أمير منطقة الباحة بمناسبة حلول عيد الفطر، منوهاً بما حققته قمم مكة المكرمة من نجاح، يعكس ما تتميز به المملكة من ثقل على المستويين الإقليمي والدولي.كما ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة، ثم تناول الجميع طعام الإفطار على مائدة سموه الكريم.حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن حسام بن سعود، ومدير شرطة الباحة، العميد وليد بن حمزة الحربي، ومدير عام مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري.// انتهى //10:01ت م0034