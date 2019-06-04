سكاكا 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم بزيارة معايدة لنزلاء دار الرعاية الاجتماعية بمدينة سكاكا.وكان في استقبال سموه مدير الدار محمد بن بستان العنزي ، حيث بادل سموه النزلاء التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك ، داعياً الله لهم بالتوفيق .واستمع سموه لمطالبهم خلال الزيارة، مؤكداً أنها تحظى باهتمام سموه الشخصي.// انتهى //10:08ت م0035