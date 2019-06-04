القاهرة 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تطورات الوضع في الأراضي الليبية، مشيرة إلى مواصلة قوات الجيش تدمير مواقع وآليات الإرهابيين على خط التماس في المعارك الدائرة لتحرير العاصمة طرابلس.وأشارت إلى إعلان المجلس العسكري الانتقالي في السودان إيقاف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير والدعوة لانتخابات عامة خلال 9 أشهر على الأكثر، وتأكيده أن الجيش لن يقف عقبة في وجه التغيير.وعرجت على القصف العشوائي الذي شنته ميليشيا الحوثيين المدعومة من إيران على أحياء سكنية بمدينة تعز جنوب غرب اليمن مما أسفر عن مقتل وإصابة 4 أشخاص.وأنبأت عن مواصلة قوات النظام السوري وروسيا قصفها على جنوب محافظة إدلب ومحيطها، مما أسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى المدنيين.وسلطت الضوء على المباحثات التي أجراها وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي مع وزير خارجية جمهورية رواندا ريتشارد سيزيبيرا، وتناولت التعاون بين البلدين في المجالات الدفاعية والأمنية.//انتهى//10:39ت م0039