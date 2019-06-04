جازان 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، اليوم رئيس محكمة الاستئناف بجازان سابقاً الشيخ علي بن شيبان العامري لمعايدته وتهنئته بعيد الفطر المبارك .وهنأ سمو أمير منطقة جازان الشيخ العامري خلال الزيارة بمناسبة العيد السعيد سائلاً الله تعالى أن يعيده على الجميع بالخيرات .و بادل الشيخ العامري سمو أمير المنطقة التهنئة بهذه المناسبة، مثمناً لسموه زيارته التي تأتي في إطار التواصل الدائم بين القيادة وأبناء الوطن , سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على الأمة الإسلامية بالخير والمسرات .// انتهى //10:40ت م0040