الأحساء 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، بمقر المحافظة في الهفوف اليوم، جمعاً من المواطنين والمسؤولين من مدنيين وعسكريين، الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة عيد الفطر المبارك.حضر الاستقبال صاحب السمو صاحب السمو الأمير فيصل بن بدر بن جلوي، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن بدر بن جلوي ، ومعالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي ، ووكيل محافظة الأحساء معاذ الجعفري، وأمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم .// انتهى //10:43ت م0041