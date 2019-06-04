جيزان 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واسعايد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم ، المرضى المنومين بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان.واستمع سموه لشرح مفصل من مساعد المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور عراجي النعمي والقائمين على المستشفى عن مشروعات صحة جازان والخدمات الصحية المقدمة للمواطن والمقيم بالمنطقة وسير العمل بمستشفى الأمير محمد بن ناصر وإمكاناته المادية والبشرية.وشملت زيارة سموه مختلف الأقسام وقدم التهنئة للمرضى المنومين بمناسبة عيد الفطر المبارك, سائلاً الله تعالى أن يمُنَّ على الجميع بالصحة والسلامة، وأن يعيد هذه المناسبة العظيمة على الجميع باليُمن والبركات.// انتهى //10:50ت م0044