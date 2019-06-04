اقتصادي / تباين مؤشرا الأسهم اليابانية
الثلاثاء 1440/10/1 هـ الموافق 2019/06/04 م واس
طوكيو 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واس
أغلق المؤشر نيكاي القياسي مستقرًا في بورصة طوكيو للأوراق المالية الثلاثاء ، فيما حدت التوترات التجارية المتصاعدة وقوة الين من الإقبال على المخاطرة، بينما عززت الخسائر المستمرة لمجموعة سوفت بنك من الضغط على السوق بشكل عام. ونزل المؤشر نيكاي 0.01% إلى 20408.54 نقطة عند الإغلاق بعد أن تحرك صعودا وهبوطا خلال الجلسة.
وفقد سوفت بنك 6.2% أمس، بعد أوردت صحيفة وول ستريت جورنال أن مساعي البنك لجمع أموال لصندوق ثان ضخم اُستقبلت بفتور من بعض كبار مديري الأموال في العالم.
وأضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.01% إلى 1499.09 نقطة.
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