طوكيو 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واسأغلق المؤشر نيكاي القياسي مستقرًا في بورصة طوكيو للأوراق المالية الثلاثاء ، فيما حدت التوترات التجارية المتصاعدة وقوة الين من الإقبال على المخاطرة، بينما عززت الخسائر المستمرة لمجموعة سوفت بنك من الضغط على السوق بشكل عام. ونزل المؤشر نيكاي 0.01% إلى 20408.54 نقطة عند الإغلاق بعد أن تحرك صعودا وهبوطا خلال الجلسة.وفقد سوفت بنك 6.2% أمس، بعد أوردت صحيفة وول ستريت جورنال أن مساعي البنك لجمع أموال لصندوق ثان ضخم اُستقبلت بفتور من بعض كبار مديري الأموال في العالم.وأضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.01% إلى 1499.09 نقطة.// انتهى //10:50ت م0045