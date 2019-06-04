سكاكا 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اليوم المرضى المنومين على الأسرة البيضاء في مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز المركزي بسكاكا.وكان في استقبال سموه لدى وصوله مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف بالنيابة فارس بن مخيلف الرويلي، ومدير المستشفى ضيف الله بن محمد الشراري.وقدم سموه التهنئة للمرضى المنومين بمناسبة العيد السعيد، داعياً الله لهم بالشفاء العاجل، موجهاً -حفظه الله- بتقديم أفضل الخدمات الطبية والعناية اللازمة لهم.وقد أعرب المرضى المنومون وذووهم عن شكرهم لسمو الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز على هذه الزيارة ،داعين الله لسموه بالتوفيق والسداد.//انتهى//10:59ت م0050