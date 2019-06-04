إسلام آباد 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم، تصريحات وزير الخارجية شاه محمود قريشي، الذي أشار إلى تحسن علاقات باكستان مع الهند تدريجيًا منذ أن توترت في شهر فبراير الماضي بسبب المواجهات العسكرية بين البلدين.واهتمت بتصريحات رئيس الوزراء عمران خان، الذي أكد عزم حكومته على توفير التسهيلات اللازمة للشعب الباكستاني، وإيضاحه أن فرض الضرائب على المواطن يساعد في تقليص معاناته.وأشارت صحف الثلاثاء ، إلى ارتفع مؤشر التضخم في باكستان، مع ارتفاع مؤشرات أسعار المستهلك بنسبة 9.11% خلال شهر مايو 2019 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وعرجت إلى استئناف الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها الجوية إلى باكستان بعد توقف استمر 10 سنوات بسبب مخاوف أمنية.وتابعت بقلق تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في السودان بعد سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى جراء العنف في البلاد.أفغانيًا.. أخبرت عن مقتل خمسة أشخاص جراء انفجار استهدف حافلة في العاصمة كابل، في حين قتل تسعة من مسلحي حركة طالبان بغارات جوية نفذتها قوات الأمن الأفغاني بإقليمي هلمند وبادغيس جنوب وشمال غرب أفغانستان.وتناقلت صحف باكستان، أنباء فقدان طائرة عسكرية هندية كانت تقل 13 شخصًا شمال شرق الهند، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الهندية.// انتهى //11:54ت م0054