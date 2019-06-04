طرابلس 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، تصريحات رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايزالسراج، أن الحكومة تعمل بكل جد لتخفيف المعاناة عن النازحين، وتقديم الخدمات لهم، وإيضاحه أنه تمصرف مبالغ مالية لبعض البلديات لمساعدتها في تخفيف أزمة النزوح، إثر الاشتباكات بالعاصمة طرابلس.وأشارت إلى تصريحات وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا، أن إشتباكات طرابلس سببت فوضى كاملة نتج عنها تحركات لمجموعات إرهابية في مناطق بعيدة بالصحراء الليبية والجنوب.وواصلت صحف الثلاثاء اهتمامها بالأوضاع العسكرية، مبينة مقتل وكيل وزارة الإسكان والمرافق لحكومة الوفاق، صلاح الرقيعي،أثناء قتاله في صفوف كتيبة فرسان جنزور، بمحور طريق مطار طرابلس.ونوهت بارتفاع عدد القتلى بين قوات حكومة الوفاق وقوات الجيش، إلى 607 قتيلاً بينهم 40 مدنيًا، وإصابة 3261 جريحًا بينهم 117 مدنيًا، وارتفاع عدد النازحين إلى 93 ألف من مناطق القتال.وتطرقت إلى تصريحات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، عن تخوفه من تأثير الحرب الدائرة جنوب العاصمة طرابس، على عمليات الإنتاج النفطي، وإعرابه عن قلقه من اتساع رقعة المواجهات المسلحة إذا استمرت هذه الحرب، لتشمل المنشآت النفطية في عموم البلاد، خاصة وسط ليبيا.ونقلت صحف ليبيا، تصريحات المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، ناتاشا برتود، المتمثلة برفضها التام للاتهامات الموجهة لها بشأن مسؤوليتها عن جرائم ترقى إلى مستوى "جرائم ضد الإنسانية" بحق المهاجرين في ليبيا، مؤكدة على أولوية إنقاذ المهاجرين وتدريب عناصر خفر السواحل الليبية للقيام بالأمر نفسه ضمن الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.// انتهى //12:03ت م0056