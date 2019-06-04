سكاكا 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم بزيارة معايدة لأبناء شهداء الواجب في منازلهم بمدينة سكاكا.وتبادل معهم التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعياً الله أن يعيده عليهم وعلى ذويهم بالخير والبركات، وأن يرحم الشهداء الأبرار ممن سطروا أسماءهم بمداد من الذهب في سجل الوطن الناصع وفي قائمة الشرف والعز للوطن.من جانبهم عبر أبناء وذوو الشهداء عن شكرهم للقيادة الحكيمة ولسمو أمير منطقة الجوف على هذه الزيارات وما عبر عنه من مشاعر أبوية.كما وجه سمو أمير منطقة الجوف جميع محافظي المحافظات ورؤساء المراكز بالمنطقة بزيارة أبناء الشهداء وتقديم التهنئة لهم ولذويهم بمناسبة العيد المبارك.//انتهى//12:13ت م0058