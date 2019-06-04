لوكسمبورج 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واسأظهرت بيانات أصدرتها وكالة الإحصاءات الأوروبية" يوروستات" الثلاثاء ، أن معدل البطالة في منطقة اليورو تراجع إلى 6ر7% خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بـ 7ر7% في شهر مارس الماضي.وتعد هذه النسبة التي أصدرتها "يوروستات" بعد حساب المتغيرات الموسمية الأدنى، التي يتم تسجيلها في الكتلة المؤلفة من 19 دولة منذ أغسطس 2008. وبلغ عدد العاطلين عن العمل في أبريل الماضي 5ر12 مليون شخص في أنحاء منطقة اليورو، بانخفاض بواقع 64 ألف شخص مقارنة بمارس الماضي.من ناحية أخرى، تراجع معدل البطالة بعد حساب المتغيرات الموسمية إلى 8ر15% في أبريل الماضي، مقارنة بـ 16 % في مارس الماضي.وقالت "يوروستات" إن معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة بلغ 4ر6% في أبريل الماضي، حيث لم يتغير عن الشهر الذي سبقه. وهذه النسبة تعد أدنى نسبة يتم تسجيلها منذ أن بدأت "يوروستات" في جمع بيانات الشهرية في يناير 2000.// انتهى //12:45ت م0060