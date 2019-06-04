المدينة المنورة 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة، جموع المهنئين بعيد الفطر المبارك من أصحاب الفضيلة وأصحاب المعالي، ومشايخ القبائل، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وجمعاً من المواطنين من أهالي المدينة المنورة، الذين قدموا للسلام على سموهما وتهنئتهما بعيد الفطر المبارك، سائلين الله تعالى أن يعيده على هذه البلاد وهي تنعم بالأمن والاستقرار.‬وفي بداية الاستقبال, أثنى سمو أمير المنطقة على جهود رجال الأمن ومنسوبي جميع الجهات الحكومية والأهلية والمتطوعين التي أسهمت في تحقيق أرقى الخدمات لقاصدي المسجد النبوي من الزائرين والمصلين خلال موسم شهر رمضان المبارك.‪كما رفع المهنئون أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وللشعب السعودي الكريم , بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يديم على بلادنا عزّها وأمنها ورخاءها في ظل قيادتها الحكيمة.‬// انتهى //12:51ت م0062