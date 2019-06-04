نواكشوط 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واسدعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، إلى انتخابات مسؤولة يبرهن من خلالها الموريتانيون على نضجهم وحسهم الوطني والديمقراطي.وقال ولد عبد العزيز، في خطاب بثه التلفزيون اليوم: "يتوجب علينا استصحاب قيم الإخاء والتسامح والصبر واستحضارها، خاصة أننا سندخل بعد أيام قليلة، الحملة الانتخابية لرئاسيات 2019، التي تأتي في لحظة مفصلية من تاريخ بلدنا، مكرسة رسوخ نظامنا الديمقراطي".وأضاف، إنني أدعوكم إلى أن تجعلوا من هذه الاستحقاقات فرصة للبرهنة من جديد، على حسكم الوطني والديمقراطي، ونضجكم الفكري والسياسي، وأن تخوضوها تنافسًا مسؤولا، في جو من التسامح والإخاء، بعيدًا عن التشنج، وخطابات التعصب، والتفرقة."وتستعد موريتانيا لخوض انتخابات رئاسية لا يشارك فيها الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز، ويتنافس فيها ستة مرشحين.// انتهى //13:04ت م0066