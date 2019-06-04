الدمام 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واسرفع صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله عز وجل أن يديم عليهما موفور الصحة والعافية؛ وأن يعيد هذه المناسبة على بلادنا والأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.جاء ذلك خلال استقبال سموه المهنئين من الأهالي ومشايخ القبائل والمسؤولين ورؤساء المراكز؛ بعيد الفطر المبارك، وذلك بمقر الضيافة بالمحافظة.// انتهى //13:22ت م0068