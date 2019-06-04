بريدة 1 شوال 1440 هـ الموافق 4 يونيو 2019 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الرئيس الفخري للجنة أصدقاء المرضى بالمنطقة ، قدم وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان ، التهنئة للمرضى المنومين بمستشفى بريدة المركزي ، بمناسبة عيد الفطر المبارك .وتمنى الوزان خلال الزيارة للمرضى اليوم الشفاء العاجل ، فيما قدم لهم الهدايا .رافق وكيل الإمارة خلال الزيارة أمين عام لجنة أصدقاء المرضي ببريدة سعود الفدا ، وعضو اللجنة الدكتور سليمان العييري ، وعدد من أصدقاء المرضى ، ونائب مدير مستشفى بريدة المركزي ممدوح بن محمد العنزي ، ومدير شرطة المنطقة العميد علي القحطاني.// انتهى //13:37ت م0070