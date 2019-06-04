عام / مستشفى الحرس الوطني بالمدينة المنورة يعايد المرضى
الثلاثاء 1440/10/1 هـ الموافق 2019/06/04 م واس
المدينة المنورة 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واس
عايدت إدارة مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالمدينة المنورة صباح اليوم المرضى المنومين بالمستشفى بمناسبة عيد الفطر المبارك .
وقام منسوبو إدارة العلاقات العامة والشؤون الإعلامية بمشاركة منسوبي إدارة الخدمات الاجتماعية وإدارة خدمات التمريض بمعايدة جميع المرضى المنومين في المستشفى مقدمين لهم الورود والهدايا , متمنين أن يمنّ الله عليهم بالشفاء العاجل .
كما شملت المعايدة الأطباء والممرضين والإداريين المناوبين بهدف إشراك الجميع ببهجة العيد والاحتفاء به .
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13:39ت م
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