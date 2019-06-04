المدينة المنورة 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واسعايدت إدارة مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالمدينة المنورة صباح اليوم المرضى المنومين بالمستشفى بمناسبة عيد الفطر المبارك .وقام منسوبو إدارة العلاقات العامة والشؤون الإعلامية بمشاركة منسوبي إدارة الخدمات الاجتماعية وإدارة خدمات التمريض بمعايدة جميع المرضى المنومين في المستشفى مقدمين لهم الورود والهدايا , متمنين أن يمنّ الله عليهم بالشفاء العاجل .كما شملت المعايدة الأطباء والممرضين والإداريين المناوبين بهدف إشراك الجميع ببهجة العيد والاحتفاء به .// انتهى //13:39ت م0071