السيح 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واسأنهت جمعية البر الخيرية بمدينة السيح بمحافظة الخرج اليوم, توزيع زكاة الفطر على أكثر من 8000 مستفيد ومستفيدة من الأسر المحتاجة التي ترعاهم الجمعية.وحرصت إدارة الجمعية على إخراج زكاة الفطر في وقتها الشرعي بآلية تحفظ كرامة المستفيدين وتلبي احتياجاتهم من خلال مقر الجمعية الرئيس وفروعها.وشملت خطة المشروع استقبال المزكين عبر مواقع متعددة في مدينة السيح بمشاركة فرق تطوعية لاستقبال زكاة الفطر وتوزيعها على مستحقيها.وتعمل جمعية البر الخيرية بالسيح وفروعها على البحث عن الأسر المتعففة لمساعدتهم والتخفيف من أعبائهم من خلال برامج نوعية تشمل الغذاء والكساء والتأهيل والتدريب.// انتهى //14:17ت م0080