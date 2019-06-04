السيح 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واسعايد محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي،عدداً من المرضى المنومين في مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان الطبي بمدينة السيح الذين لم يتمكنوا من قضاء العيد مع أسرهم .وقدم الماضي خلالها التهنئة للمرضى بمناسبة عيد الفطر المبارك ، سائلاً الله تعالى أن يمن على الجميع بالصحة والسلامة ، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الجميع بالخير والبركات ، وأن يحفظ على بلادنا أمنها وأمانها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.واستمع محافظ الخرج خلال جولته في أقسام المستشفى إلى شرح من الطاقم الطبي عن حالات المرضى وسير العلاج.// انتهى //14:35ت م0084