الطائف 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واساستقبل معالي محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني بمقر المحافظة اليوم، جمعاً من المواطنين وعمد الأحياء وأعضاء المجلس المحلي بالمحافظة،الذين أعربوا عن تهنئتهم بمناسبة عيد الفطر المبارك .وبادل الميموني الجميع التهنئه بهذه المناسبة، داعياً الله تعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم وأن يعيد هذه المناسبة بالخير والمسرات وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.// انتهى //14:37ت م0085