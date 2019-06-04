عام / 117 ألف هدية في العيد لأطفال القصيم
الثلاثاء 1440/10/1 هـ الموافق 2019/06/04 م واس
بريدة 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واس
أعد مركزي التنمية الاجتماعية بمدينة بريدة ومحافظة عنيزة التابعين لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم 117 ألف هدية لأطفال منطقة القصيم ضمن الاحتفالات بعيد الفطر المبارك " عيدنا في حينا 40 " التي تستمر خلال أيام وليال العيد .
وأوضح المدير التنفيذي لاحتفالات " عيدنا في حينا 40 " عبدالعزيز الغماس، أن الهدايا ستوزع في 202 موقع .
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14:41ت م
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