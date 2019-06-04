بريدة 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واسأعد مركزي التنمية الاجتماعية بمدينة بريدة ومحافظة عنيزة التابعين لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم 117 ألف هدية لأطفال منطقة القصيم ضمن الاحتفالات بعيد الفطر المبارك " عيدنا في حينا 40 " التي تستمر خلال أيام وليال العيد .وأوضح المدير التنفيذي لاحتفالات " عيدنا في حينا 40 " عبدالعزيز الغماس، أن الهدايا ستوزع في 202 موقع .// انتهى //14:41ت م0087