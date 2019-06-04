عام / محافظ عنيزة يزور المنومين بمستشفى الملك سعود ويهنئهم بالعيد
الثلاثاء 1440/10/1 هـ الموافق 2019/06/04 م واس
عنيزة 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واس
زار محافظ عنيزة رئيس لجنة أصدقاء المرضى عبدالرحمن السليم وأعضاء اللجنة المرضى المنومين في مستشفى الملك سعود ، مقدمين لهم التهاني بحلول عيد الفطر المبارك ،وراجين من العلي القدير أن يمن عليهم بالشفاء ودوام الصحة .
واطمأن المحافظ على حالة المرضى ، من خلال الطواقم الطبية المعالجة ،فيما قدمت للمنومين الهدايا بمناسبة العيد.
وعبر السليم عن شكره لإدارة مستشفى الملك سعود على اهتمامها البالغ بالمرضى والعمل على راحتهم .
وجرى خلال الزيارة تكريم الجهات الرعاة والداعمين لمسيرة للجنة أصدقاء المرضى .
// انتهى //
14:52ت م
0090