عنيزة 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واسزار محافظ عنيزة رئيس لجنة أصدقاء المرضى عبدالرحمن السليم وأعضاء اللجنة المرضى المنومين في مستشفى الملك سعود ، مقدمين لهم التهاني بحلول عيد الفطر المبارك ،وراجين من العلي القدير أن يمن عليهم بالشفاء ودوام الصحة .واطمأن المحافظ على حالة المرضى ، من خلال الطواقم الطبية المعالجة ،فيما قدمت للمنومين الهدايا بمناسبة العيد.وعبر السليم عن شكره لإدارة مستشفى الملك سعود على اهتمامها البالغ بالمرضى والعمل على راحتهم .وجرى خلال الزيارة تكريم الجهات الرعاة والداعمين لمسيرة للجنة أصدقاء المرضى .// انتهى //14:52ت م0090