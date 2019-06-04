السيح 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واسعايد محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي اليوم ، المرضى المنومين في مستشفى الملك خالد بمدينة السيح الذين لم يتمكنوا من قضاء العيد مع أسرهم .وقدم الماضي خلالها التهنئة للمرضى بمناسبة عيد الفطر المبارك ، سائلاً الله تعالى أن يمن على الجميع بالصحة والسلامة ، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الجميع بالخير والبركات ، وأن يحفظ على بلادنا أمنها وأمانها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.واستمع محافظ الخرج خلال جولته في أقسام المستشفى إلى شرح من الطاقم الطبي عن حالات المرضى وسير العلاج.14:53ت م0091