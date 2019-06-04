محايل 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واسعايد محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي اليوم ،عدداً من المرضى المنومين في مستشفى المحافظة العام الذين لم يتمكنوا من قضاء العيد مع أسرهم.وقدم الفلقي خلالها التهنئة للمرضى بمناسبة عيد الفطر المبارك ، سائلاً الله تعالى أن يمن على الجميع بالصحة والسلامة ، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الجميع بالخير والبركات ، وأن يحفظ على بلادنا أمنها وأمانها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.واستمع محافظ محايل خلال جولته في أقسام المستشفى إلى شرح من الطاقم الطبي عن حالات المرضى وسير العلاج والخدمات الطبية المقدمة.// انتهى //15:29ت م0096