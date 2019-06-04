أملج 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واساستقبل محافظة أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي اليوم مديري الدوائر الحكومية المدنية والعسكرية وشيوخ القبائل والمواطنين المهنئين بعيد الفطر المبارك، وذلك بصالة الاستقبال بمبنى المحافظة.وتبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية العظيمة, مبرزاً محافظ أملج النعم التي تعيشها بلادنا بفضل الله أولاً ثم بما يوليه ولاة الأمر - حفظهم الله - لهذه البلاد ومواطنيها من اهتمام.وثمّن البازعي الجهود الكبيرة والمميزة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين ، مشيداً بالتنظيم الرائع والنجاح الكبير التي حققته القمم الثلاث التي عقدت بمكة المكرمة.ورفع الجميع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وإلى سمو أمير منطقة تبوك والشعب السعودي بهذه المناسبة الكريمة، داعين الله أن يعيدها على الجميع باليمن والبركات.// انتهى //15:30ت م0097