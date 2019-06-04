بيش 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واسزار محافظ بيش حسن بن عبدالله أبو شرحة اليوم , عدداً من المرضى المنومين بمستشفى بيش العام، اطمأن خلالها على صحتهم وهنأهم بحلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله تعالى أن يمن عليهم بالشفاء العاجل، فيما قدم المرضى التهاني لمحافظ بيش بهذه المناسبة.واستمع أبو شرحة خلال الزيارة, إلى عرض من مدير مستشفى بيش أحمد الحقوي عن الرعاية الصحية الكاملة التي يتم تقديمها للمرضى المتواجدين بالمستشفى، عبر الكوادر الطبية والتمريضية المتخصصة.// انتهى //15:33ت م0098