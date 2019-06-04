رفحاء 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واساستقبل محافظ رفحاء فراج بن سعود العماني عدداً من المهنئين بالعيد، من مدراء إلادارات الحكومية من مدنيين وعسكريين، وجمع من المواطنين (المشائخ والأهالي)، إذ تبادل الجميع التهنئة بالعيد السعيد.ورفع العماني باسمه واسم أهالي المحافظة والمراكز التابعة لها أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله –، ولصاحب السمو الملكي الامير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ لهذا الوطن قيادته، وأن يتم عليه نعمة الأمن والأمان، وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، ويعيده بالخير واليمن والبركات على الجميع.// انتهى //16:19ت م0101