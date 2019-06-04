ينبع 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واساستقبل محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، مديري الدوائر العسكرية والمدنية ومشايخ وجمع كبير من المواطنين الذين توافدوا إلى مقر المحافظة بصالة الضيافة لتبادل التهنئته بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيده على قيادتنا وشعبنا شعب المملكة وعلى الأمتين الإسلامية والعربية بمزيد من الرقي والصحة والازدهار ، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وأن يُديم نعمة الأمن والأمان على بلادنا.وزار "السحيمي" المرضى المنومين بمستشفى ينبع العام وقدم لهم التهنئة بالعيد من جهة أخرى رفع محافظ ينبع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، ولصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ولسمو نائبه بهذه المناسبة، سائلا الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.// انتهى //16:22ت م0102