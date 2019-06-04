ينبع 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واساستقبل اليوم محافظ العيص فيصل بن فهد الحويفي المهنئين بالعيد من مسؤولي ومشايخ وأهالي المحافظة، وذلك في مقر المحافظة.ورفع المحافظ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، ولصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، ولنائب أمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل بهذه المناسبة، سائلاً الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.// انتهى //16:23ت م0103