عنيزة 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واسشارك محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم المعايدة السنوية لبلدية المحافظة ضمن فعاليات عيد الفطر المبارك تحت شعار " عنيزة سحابة عيد" وذلك في مصلى الحمراء، بحضور وكيل المحافظة سعد بن عبدالله السليم ورئيس البلدية المهندس خلف العتيبي وأعضاء لجنة الأهالي وجمع من المواطنين.وبارك المحافظ للجميع هذه المناسبة السعيدة متمنياً أن يقبل الله وأن يعيد الأفراح أعواماً وأعوام وأن يحفظ الوطن من كل مكروه.من جانبه رحب رئيس البلدية بالحضور مشيراً إلى أن البلدية أنهت كافة الإستعدادت تأهباً لإحتفالات عيد الفطر المبارك التي ستقام في الكثير من المواقع من أهمها مركز الملك فهد الحضاري الذي سيحتضن الحفل الرسمي ويتخلله تنفيذ عدد من البرامج مثل الأوبريت والفنون الشعبية وحكايات، والأمسيات الشعرية الرجالية والنسائية، إلى جانب الفعاليات المصاحبة في مصليات العيد وساحة السوق وبعض المواقع الحيوية منوهاً إلى الاستعداد المبكر والتجهيزات الكبيرة التي قدمتها البلدية في سبيل تنفيذ احتفالية تواكب تطلعات الأهالي .// انتهى //16:25ت م0104