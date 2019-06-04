البكيرية 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واسزار وكيل محافظة البكيرية نادر الدوسري المرضى المنومين في مستشفى البكيرية العام وذلك للاطمئنان عليهم وتهنئتهم بالعيد السعيد ، بحضور مدير المستشفى الدكتور خالد بن فراج البجيدي وعدد من أعضاء لجنة أصدقاء المرضى ومنسوبي المستشفى ,و قدم وكيل المحافظة "الدوسري" الهدايا والمعايدات إلى المرضى وسط مشاعر إنسانية ، عبّر عنها المرضى بالشكر والتقدير لهذه الزيارة.وخلال زيارته أكد “الدوسري” على أهمية التواصل بين المجتمع الواحد بناء على تعاليمنا الإسلامية السمحة في المشاركة والتواصل ,وأعرب وكيل المحافظة عن شكره وتقديره لعضو لجنة أصدقاء المرضى الشيخ صالح بن علي الدخيل الله على تبرعه بالهدايا المقدمة للمرضى سائلاً الله العلي القدير ان يجعلها في ميزان حسناته.وفي نهاية الزيارة قدم الدكتور “البجيدي” مدير مستشفى البكيرية العام الشكر لوكيل محافظة البكيرية على هذه الزيارة وهذه اللافتة الإنسانية من أعضاء لجنة أصدقاء المرضى و هذا ليس بالمستغرب على أهالي وأبناء البكيرية.// انتهى //16:26ت م0105