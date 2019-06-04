صامطة 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واساستقبل محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، اليوم, مديري الدوائر الحكومية المدنية والعسكرية, وشيوخ القبائل, والمواطنين المهنئين بعيد الفطر المبارك، وذلك بصالة الاستقبال بمبنى المحافظة.وتبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية العظيمة, مبرزين النعم التي تعيشها بلادنا بفضل الله أولاً ثم بما يوليه ولاة الأمر - حفظهم الله - لهذه البلاد ومواطنيها من اهتمام.وثمّن محافظ صامطة الجهود الكبيرة والمميزة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين.ورفع الجميع التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد نائب أمير المنطقة, والمواطنين بهذه المناسبة الكريمة، داعين الله أن يعيدها على الجميع باليمن والبركات.// انتهى //16:28ت م0106