صبيا 1 شوال 1440 الموافق 4 يونيو 2019 م واسنفذت الجمعية الخيرية في محافظة صبيا اليوم ، برنامج زيارة معايدة للمرضى المنومين في مستشفى صبيا العام ، حيث قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية شوقي بن علي العثاثي وأعضاء الجمعية التهاني وباقات الورود والهدايا للمرضى بمناسبة عيد الفطر المبارك، لإدخال السرور ورسم البسمة على وجوههم وإظهار صورة التلاحم عبر التواصل الإنساني معهم تطبيقاً لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.وعبّر المرضى عن سعادتهم وتقديرهم لأعضاء الجمعية بهذه الزيارة مؤكدين اعتزازهم بالدور الاجتماعي الرائد للجمعية في خدمة أهالي صبيا .//انتهى//16:30ت م0108