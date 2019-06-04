الرياض 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واساختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يوم أمس توزيع السلال الغذائية ووجبات الإفطار الجاهزة في عدد من المحافظات اليمنية.ففي محافظة المهرة تم يوم أمس توزيع 1623 وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات، ونزلاء السجون والنقاط الأمنية، وعابري السبيل في مديريتي الغيضة وشحن.ووزع المركز أمس 2,040 وجبة إفطار جاهزة على النازحين والأسر المحتاجة في مديريتي الضالع وقعطبة بمحافظة الضالع.وتأتي هذه الجهود في إطار مبادرات المملكة وأعمالها الإنسانية للشعب اليمني الشقيق، من خلال المركز ، للتخفيف من معانات هذا الشعب الحبيب جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بها بلادهم.// انتهى //16:37ت م0110