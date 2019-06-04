الرياض 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واساختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يوم أمس توزيع السلال الغذائية ووجبات الإفطار الجاهزة في عدد من المحافظات اليمنية.ففي محافظة لحج تم أمس توزيع 1,904 وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات ، والنقاط الأمنية، وعابري السبيل في مديريتي تبن والحوطة.ووزع المركز أمس في محافظة حضرموت الوادي توزيع 888 وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات والنازحين، وعابري السبيل في مديريتي السوم وتريم.وتأتي هذه الجهود ضمن الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للشعب اليمني للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بها بلادهم.// انتهى //16:51ت م0115