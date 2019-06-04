الجزائر 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واسأوقفت عناصر من الجيش والامن العمومي الجزائري أربعة مهربين في عمليات متفرقة بمدن تمنراست وعين قزام وتندوف .وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم, انه بالتوازي مع ذلك ضبطت ثلاث شاحنات ومركبتين رباعيتي الدفاع ومواد أخرى للتهريب وكمية كبيرة من المواد الغذائية.وأفاد نفس المصدر بان حرس السواحل بمدن الغزوات وعنابة والقالة وتلمسان أوقفوا 81 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة في عمليات متفرقة بينهم 74 كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بشواطئ تلك المدن وهم في طريقهم الى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط .// انتهى //16:52ت م0116