الجوف 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 800 سلة غذائية للأسر المحتاجة والمتضررة من السيول والنازحين في قرى اليتمه، والضمانة، والمصبح والمريس، والحشاشه، والسليل والقزعه بمحافظة الجوف باليمن، استفاد منها 4,800 فرد.ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني.// انتهى //16:52ت م0117