الجوف 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع كسوة العيد في محافظة الجوف اليمنية.وعبر وكيل محافظة الجوف يحيى عليان عن شكره وتقديره لمركز الملك سلمان للإغاثة على هذه اللفتة الكريمة التي جاءت بوقتها وأسهمت بإدخال الفرحة ورسم البسمة على وجوه الكثير من الأسر الفقيرة والمتضررة بالمحافظة في ظل استمرار حالة النزوح والمعاناة التي يتعرض لها الكثير من اليمنيين.وثمن عليان جهود المملكة ومواقفها الإنسانية النبيلة مع الشعب اليمني في جميع المجالات.// انتهى //16:55ت م0118