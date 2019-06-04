اجتماعي / محافظ الحُرّث يستقبل المهنئين بمناسبة عيد الفطر المبارك
الثلاثاء 1440/10/1 هـ الموافق 2019/06/04 م واس
الحرث 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واس
استقبل محافظ الحرّث إبراهيم بن يحيى الألمعي اليوم ، مديري الدوائر الحكومية المدنية والعسكرية , وأهالي المحافظة , الذين قدمو التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك ، وذلك في مقر المحافظة.
ودعا الألمعي الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والبركات ، وأن يحفظ على بلادنا أمنها وأمانها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.
من جانب آخر , قام محافظ الحرّث بزيارة المرضى المنومين بمستشفى الحرّث العام لتهنئتهم بالعيد , متمنياُ لهم من الله الشفاء العاجل.
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17:10ت م
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