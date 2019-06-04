الحرث 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واساستقبل محافظ الحرّث إبراهيم بن يحيى الألمعي اليوم ، مديري الدوائر الحكومية المدنية والعسكرية , وأهالي المحافظة , الذين قدمو التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك ، وذلك في مقر المحافظة.ودعا الألمعي الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والبركات ، وأن يحفظ على بلادنا أمنها وأمانها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.من جانب آخر , قام محافظ الحرّث بزيارة المرضى المنومين بمستشفى الحرّث العام لتهنئتهم بالعيد , متمنياُ لهم من الله الشفاء العاجل.// انتهى //17:10ت م0121