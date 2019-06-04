عدن 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واسسلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, شحنة أطراف صناعية في محافظة عدن.وجرى تسليم 300 طرف صناعي ومستلزمات تركيب الأطراف ومواد خاصة في عمل الأطراف، بالإضافة إلى مشدات وعكازات للمبتورين حتى يتم تدريبهم بشكل يؤدي إلى الاستفادة من الطرف.وثمن وكيل محافظة عدن لشؤون الجرحى علوي النوبة الجهود الكريمة التي يبذلها مركز الملك سلمان للإغاثة لأبناء الشعب اليمني, مبيناً أنها ستظل محفورة في وجدانه.// انتهى //17:10ت م0122