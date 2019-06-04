اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم شحنة أطراف صناعية في عدن
الثلاثاء 1440/10/1 هـ الموافق 2019/06/04 م واس
عدن 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واس
سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, شحنة أطراف صناعية في محافظة عدن.
وجرى تسليم 300 طرف صناعي ومستلزمات تركيب الأطراف ومواد خاصة في عمل الأطراف، بالإضافة إلى مشدات وعكازات للمبتورين حتى يتم تدريبهم بشكل يؤدي إلى الاستفادة من الطرف.
وثمن وكيل محافظة عدن لشؤون الجرحى علوي النوبة الجهود الكريمة التي يبذلها مركز الملك سلمان للإغاثة لأبناء الشعب اليمني, مبيناً أنها ستظل محفورة في وجدانه.
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17:10ت م
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